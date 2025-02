Sport.quotidiano.net - L’Atalanta deve restare attaccata a Inter e Napoli: con il Venezia obbligatorio vincere

Bergamo, 28 febbraio 2025 –ha una partita daper forza. Domani, sabato 1 marzo, alle 15 al Gewiss Stadium arriva ilpenultimo in classifica con 17 punti. Partita daassolutamente per la corsa scudetto nella giornata dello scontro diretto tra: conquistando i tre punti la Dea, terza a 54 punti, a tre lunghezze dalla capolistae a due dal(che si sfideranno qualche ora dopo, con fischio d'inizio alle 18), potrebbe ritrovarsi a fine serata a ridosso della vetta. Gli avversari Lagunari reduci da un incoraggiante pareggiono per 0-0 contro la Lazio, ma a secco di vittorie da prima di Natale, dal successo casalingo contro il Cagliari del 22 dicembre, da allora solo 4 punti e l’inabissamento verso il fondo classifica. Nelle ultime tre giornate la squadra di Di Francesco non ha mai segnato e da Natale ha segnato 5 gol in tutto: cifre impietose.