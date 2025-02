L’Associazione Ipazia, la buona scrittura come progetto di cittadinanza attiva

Leggi su Ildenaro.it

di Fiorella FranchiniNella moderna economia di mercato che produce, oltre alla ricchezza, anche diseguaglianze, queste sono più sopportabili dagli individui in una società ricca di associazioni perché rappresentano reti di relazioni sociali in cui le persone possono condividere valori e finalità. Nasce da questa esigenza psicologica e sociale l’iniziativa di un gruppo di giovani di Visciano, borgo delle nocciole e del culto della Madonna del Carpinello,Carmela Esposito. Giuditta Carrella, Simone Bernardo, Valentina Soviero, Teresa Castaldo e Marica D’Elia, Lucia Santorelli, Antonia Montanaro, guidati dall’avvocato Tony Soviero, hanno dato vita nel 2023 alculturalecon l’obiettivo di promuovere “un’idea di cultura che sia strumento di crescita civile, essenziale per la tenuta del sistema democratico”.