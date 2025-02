Sport.quotidiano.net - L’associazione che si dedica all’inclusione sociale e all’integrazione anche quest’anno ha avviato il progetto ’A scuola di outdoor’. Con la Gast a scuola di ciclismo, trekking e sci

Il nome è il suo programma:, acronimo di GiochiamoSe Triboliamo. Tra le grandi difficoltà collegate alla disabilita nel fare sport, lapropone soluzioni volte, senza velleità agonistiche. L’impresaè riuscitaad avviare il"Adi outdoor", in collaborazione con la Provincia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli istituti che hanno aderito come lo Zanelli-Secchi, il Nobili, il Liceo Ariosto-Spallanzani e l’Einaudi di Correggio, capofila del. Si tratta di un’iniziativa che mira a promuovere l’attività motoria in ambiente naturale per gli studenti con abilità diverse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. L’obiettivo è offrire a chi è più fragile una reale opportunità di inclusionee integrazione scolastica, mediante attività motoria in ambiente naturale.