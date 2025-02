Ilgiorno.it - L’assessora Bettin allo scoperto: "Nessuna modifica al tracciato. Inaccettabile ridurre le stazioni"

Leggi su Ilgiorno.it

A prendere una posizione netta sul caso metropolitana all’interno della giunta monzese è, per prima,alla Transizione ecologica Arianna, insieme alla sua lista civica LabMonza.e la forza politica chiedono che non venga effettuata alcunaal progetto del prolungamento di M5 e che la Regione si impegni a trovare le risorse, come fatto per gli extracosti di Pedemontana. "La lottizzazione dei lavori finirebbe per peggiorare la qualità della vita dei residenti dell’area di Bettola e San Rocco-Casignolo, senza garantire il completamento dell’opera – dichiara–. Non vogliamo un progetto monco che lasci le periferie di Monza e Cinisello senza soluzioni di mobilità adeguate". Perè la proposta, avanzata da alcune forze politiche e dal leghista Massimiliano Romeo, diil numero delle fermate monzesi.