Laspunta.it - L’asfalto salta ancora in via Marittima. Il silenzio dell’assessore Scaccia che sa di inadeguatezza

buche in via. Le “toppe” che l”assessoreha fatto mettere nei tratti di vianon interessati al ripristino del tappetino, sonote con la prima pioggia.Un altro segno di scarsa attenzione ad una strada che di per se rappresenta uno snodo importante per la città ma che l’assessoree il Sindaco Mastrangeli molto probabilmente non la ritengono tale.Prova ne sono le piste ciclabili realizzate con i soldi pubblici, realizzate non senza polemiche per i problemi legati al traffico, e dopo qualche mese rimosse con buona pace dei soldi pubblici spesi e addirittura sperperati per opere inutilizzate. Di certo non si può dire che i soldi pubblici siano stati spesi in maniera oculata.E che dire del verde pubblico. Servirebbe una manutenzione continua ed attenta, invece dopo circa tre anni di nulla, da qualche giorno è partita una attività di pulizia che l’assessore, con i suoi proverbiali post, pensa di spacciare come opere straordinarie, facendo passare una normale attività di pulizia come importante risultato raggiunto.