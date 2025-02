Secoloditalia.it - Lasciò morire la figlia di stenti, ora Alessia Pifferi fa la vittima: “In carcere mi picchiano, mi dicono mostro”

La donna che aveva lasciatodisua, ora denuncia di essere a sua voltadi violenze e sostiene di essere stata picchiata dalle altre detenute in: un referto parlerebbe di quattro punti di sutura al viso. «Inle altre detenute mi hanno picchiata, la notte mi urlano “”, “assassina”, “devi”, “meriti tante botte”», erano state le denunce già fatte, nelle scorse settimane, al processo. Ora la nuova denuncia, di cui parla oggi il “Corriere della Sera“.e la condanna all’ergastoloLa 38enne è stata condannata in primo grado all’ergastolo per omicidio volontario aggravato per aver lasciatodilaDiana nel luglio 2022. Sono indagati per ipotesi di falso e favoreggiamento la legale dell’imputata, l’avvocataPontenani, alcune psicologhe e anche Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa.