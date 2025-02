Ilrestodelcarlino.it - Larve nella pasta della mensa scolastica: la rabbia dei genitori

Roncade (Treviso), 28 febbraio 2025 – Una grande indignazione e preoccupazione, che ha scioccato tutto il paese. Una vicenda che ha dell’incredibile. Il fatto è stato messo in luce a seguitopubblicazione e consegna, da parte di alcuni, di foto scattate ai piatti dial pomodoro alladel Comune di Roncade. Immagini che mettono in mostra la presenza di. Il sindaco, Marco Donadel, ha subito allertato il Servizio igiene alimentare e nutrizione (Sian) dell'azienda sanitaria Ulss n.2. Secondo quanto riferito dalle autorità comunali, l'azienda incaricata di gestire la refezionescuola interessata dall'episodio sarebbe già stata destinataria, in passato, di segnalazioni in questo senso. La preoccupazione ora è rivolta anche in altre scuole dove la stessa ditta effettua il servizio di