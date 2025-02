Ilfattoquotidiano.it - “Larve nella pasta al pomodoro degli alunni”, la denuncia dei genitori di una scuola nel Trevigiano

nei piatti dei maccheroni al sugo serviti aglidurante la mensa. A trovale nei loro piatti, come riferiscono alcune testate venete, sono stati glidella quarta elementare di unaa San Cipriano di Roncade (Treviso). Gli accertamenti sono stati affidati all’Ulss 2 ed è stato informato il sindaco di Roncade, Marco Donadel. Nel mirino ovviamente è l’azienda a cui è appaltato il servizio mensa che sarebbe stato già più volte segnalato.Le foto, come riferisca una mamma a Treviso Today, sono state scattate da una maestra. “Noiabbiamo più e più volte segnalato al sindaco di Roncade il nostro malcontento nei confronti del servizio, ma dopo quanto accaduto oggi non possiamo non rendere pubblico come vengono trattati i bambini” ha scritto la donna in una lettera.