L'arte della gioia, intervista a Valeria Golino: "In questa serie ci sono sensualità e cazzimma"

Regista e attrice parlano del lavoro fatto sul corpo e soprattutto sulla percezione del proprio corpo. E di quanto la, o la tigna, come diceva Vittorio Gassman, sia importante. Su Sky e NOW. "A noi piace molto il nostro film: ce la cantiamo e ce la suoniamo da sole!": trae Tecla Insolia si è creata un'alchimia magica. Eppure, come ha raccontato al Festival di Cannes, dove laè stata presentata in anteprima mondiale, la regista non voleva scegliere l'attrice e cantante come protagonista. Per fortuna ha cambiato idea: oggi è impossibile pensare al personaggio di Modesta senza avere il suo volto in mente. Si vede checomplici e orgogliose del loro lavoro. Fanno bene: L'è una dellepiù belle mai prodotte in Italia. Su .