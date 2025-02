Digital-news.it - L'arte della Gioia: arriva la serie Sky Original di Valeria Golino, in esclusiva su Sky e NOW

Presentata in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes eta in sala in due parti la scorsa estate, debutta il 28 febbraio, insu Sky e in streaming su NOW L’, laSkydiretta daliberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per quasi trent'anni dalle case editrice italiane, finalmente scoperto in Germania e pubblicato in Francia dieci anni dopo la mortesua autrice.Prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, laracconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfanaSicilia rurale di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto, che la porterà a lottare per la sua emancipazione e la sua felicità, sbaragliando le leggi dei padroni che hanno già scritto il suo posto nel mondo.