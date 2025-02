Ilrestodelcarlino.it - L’antico documento è un gioco. Grazie all’idea dell’artista Miele

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi alle 16.30, nella sala delle Vedute dell’Archivio di Stato in corso Cavour 21, verrà presentato ild’artista ’Hydra’, realizzato da Yaria partire da un preziosodel 1664, nel quale viene rappresentato un cielo stellato punteggiato di comete. "Il– spiegano i responsabili dell’Archivio, diretto da Lorenza Iannacci – è parte integrante di un progetto di welfare culturale che utilizza i documenti d’archivio come risorsa per stimolare narrazioni condivise, memoria, esercizio cognitivo, emozioni". La costellazione Hydra ricorda un serpente ed è visibile fra marzo e aprile: qui diventa il piano disu cui si svolge la partita, con la partenza dalla coda e l’arrivo in corrispondenza della sua testa. Il percorso delle pedine un viaggio tra le stelle, reso palpabile anche dal tessuto dorato del piano.