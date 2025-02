Lanazione.it - Landini in viale Toselli: "Questa è una lotta di valore nazionale"

"Sono venuto perché con la mia presenza voglio ribadire agli operai, dopo mesi di, che non sono soli" ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio, in visita nello stabilimento Beko di Siena.ha partecipato all’assemblea unitaria convocata dalla rsu ieri mattina all’ingresso dello stabilimento di, che è poi sfociata in uno sciopero protrattosi per tutta la giornata lavorativa in risposta al messaggio con cui l’azienda aveva invitato a effettuare l’assemblea (con l’ora retribuita) nelle postazioni e non, come fatto altre volte, nel piazzale interno. "Non siamo venuti qui a fare promesse particolari, ma a dire che la loronon è unasolo del territorio, ma ha un– ha detto il segretario–, perché se passa l’idea che i grandi gruppi multinazionali possono chiudere e ridurre la loro presenza nel nostro Paese si apre la strada alla deindustrializzazione.