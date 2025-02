Ilfattoquotidiano.it - Lancia il microfono ma perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra: “incidente” sul palco per Billy Joel. Ma è davvero andata così?

Brutta caduta sulperfinitoal suolo davanti al pubblico dopo averto il. O almenosembrerebbe a prima vista. Il cantante 75enne si stava esibendo in un concerto al Mohegan Sun resort a Montville, nel Connecticut, quando avrebbe perso. Stava eseguendo la canzone It’s Still Rock and Roll to Me quando sarebbe inciampato all’indietrondo sulla schiena. I condizionali sono d’obbligo perché altre persone presenti allo show, come si legge sui social, hanno assicurato che il numero era intenzionale ed era parte dello show. Qualcun altro però continua a nutrire dubbi: “Sembrava fragile mentre zoppicava sul. Ad un certo punto, stava usando l’asta delcome un bastone. Eromolto preoccupato per lui durante tutto il concerto”.