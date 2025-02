Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. L’Europa torni unita per affrontare Donald

Ammettiamolo: nella storia moderna dell’Occidente non c’è mai stato un momento confuso come questo. E la confusione è stata creata dall’uomo più potente del mondo:Trump. La diffusione di un video in cui il presidente degli Stati uniti trasforma Gaza in gigantesco resort di lusso (Trump Gaza), gioca con danzatrici del ventre e beve sulla spiaggia con Netanyahu, mentre Elon Musk fa la scarpetta con l’hummus, non solo è un oltraggio a decine di migliaia di morti, non solo ha offeso l’intero mondo arabo (compresi i suoi alleati), ma ha sconcertato, Italia compresa. A questo si aggiunga l’annuncio di dazi reciproci a partire dal 2 aprile sui prodotti che gli Stati Uniti importano dall’Unione europea che "è stata costituita per fregare l’America". Liquidare in modo così volgare la faticosa costruzione di una comunità di 440 milioni di abitanti non fa onore non solo a un eminente capo di Stato, ma nemmeno a una persona certamente molto intelligente.