L’amministrazione ha violato le prerogative dei consiglieri sul Dup e sul Pug

Fabio Anselmo, ospite al gruppo consiliare del Pd, torna a parlare del Bilancio preventivo recentemente approvato in Consiglio. La sua è una critica che si articola su due livelli: il merito ma soprattutto il metodo. Su quest’ultimo, Anselmo, non usa giri di parole: "Abbiamo assistito a una violazione dell’articolo 43 del Tuel che prevede l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili ai(anche di minoranza) per l’espletamento delle funzioni". Secondo l’avvocato leader della civica "non solo sul bilancio, ma anche sul Dup e sul Pug ha compresso le legittimedeicomunali". Al centro della stigmatizzazione di Anselmo ci sarebbe la difficoltà riscontrata nel reperimento delle informazioni utili e specifiche sul bilancio. Già durante la discussione relativa all’aumento dell’addizionale Irpef, il capogruppo aveva sollevato il problema legato alla "ricezione di atti parziali, con diversi omissis.