Ilrestodelcarlino.it - L’amica al telefono con Valeria: “Parlò di quei due e del cadavere di Pierina, temeva per la sua incolumità”

Rimini, 28 febbraio 2025 – “Dall’altro lato del, c’ero io”. Esce allo scoperto la confidente diBartolucci, moglie di Louis Dassilva – unico indagato per l’omicidio diPaganelli a Rimini – durante la telefonata da cui è stato estrapolato l’audio alla base delle sommarie informazioni testimoniali per cui la Bartolucci era stata chiamata in procura mercoledì scorso, prima di avvalersi della facoltà di non rispondere al pm. Lei, l’interlocutrice, è Katia Sartori, consulente tecnico forense già impegnata – tra gli altri casi – nel giallo di Alice Neri a Modena, che riavvolge il nastro sulla telefonata via WhatsApp intercorsa con una delle protagoniste del giallo di Rimini. Rimini 12-10-2023 - OmicidioPaganelli -Bartolucci e Louis Dassilva. © Manuel Migliorini / Adriapress.