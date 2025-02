Lanazione.it - "L’Altra Toscana". L’Anteprima esalta i vini del territorio

Giornalisti da tutto il mondo e molti operatori del settore hanno partecipato a "", a Firenze, collocata all’interno della settimana delle Anteprime. Molti anche gli enotecari, ristoratori, buyer e opinion leader del mondo viticolo. Soddisfazione per Francesco Mazzei, alla guida dell’associazione "" e presidente del Consorzio Tuteladella Maremma. "Siamo soddisfatti del riscontro ottenuto, a conferma del fatto che vi è grande interesse nei confronti delle nostre proposte enologiche che si prestano a rispondere ad un settore in continua fase di cambiamento – dice Mazzei –. Conderaccontiamoe territori piccoli o meno conosciuti, Denominazioni che attraggono perché rappresentano qualcosa di nuovo e che nascono in luoghi magnifici che hanno molto da offrire: tutti assieme rappresentiamo circa il 40% dell’intera produzione regionale".