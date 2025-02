L’altra denuncia contro Meloni e la richiesta al tribunale dei ministri di acquisire gli atti alla corte dell’Aja

Leggi su Open.online

Ancora molte ombre sul caso Najeem Osama Almasri. Francesco Romeo, legale di Lam Magok, il cittadino sudanese vittima e testimone delle torture inflitte dal carceriere libico, ha chiesto aldeidi interloquire con gli Uffici dellaPenale Internazionale perelementi di prova in merito a un comunicato diffuso il 22 gennaio dalle autorità italianeCpi. Nella nota, le autorità italiane avrebbero chiestodi «non commentare pubblicamente» l’arresto del generale libico, responsabile della prigione di Mitiga a Tripoli, accusato di torture e omicidi dCpi e quindi rimpatriato dall’Italia con un volo di stato. Lo ha reso noto un comunicato di Baobab Experience, associazione che fornisce supporto alle persone migranti. «Ora che la Procura di Roma ha inviato aldeila– prosegue la nota, – l’avvocato ha scritto al collegio per i reati ministeriali, al fine di chiarire un passaggio cruciale per una completa ricostruzione dei fe per una corretta valutazione giuridica degli stessi».