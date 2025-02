Ilgiorno.it - L’allenatore di pallavolo e gli abusi sessuali sulle ragazzine: i casi salgono a 14

Varese, 28 febbraio 2025 - Il coach resta in silenzio, almeno per ora, mentre il numero delle presunte vittime sale a 14: si è avvalso della facoltà di non rispondere l'allenatore del settore giovanile di una società di volley femminile arrestato martedì scorso dai carabinieri di Varese con l'accusa di violenza sessuale su minore. Il 53enne, assistito dall'avvocato Fabrizio Piarulli, è stato sentito oggi in carcere a Varese, dal gip Marcello Buffa che ha convalidato l'arresto. L'allenatore resta in cella, il difensore infatti non ha chiesto per il momento misure di custodia alternative e meno afflittive. E' possibile che nelle prossime settimane il 53enne possa chiedere di essere interrogato dal pm. Sale, nel frattempo, cresce il numero delle presunte vittime: ora sono 14 le ragazze, tra i 13 e i 16 anni, che compaiono nei video registrati dalle telecamere nascoste dai carabinieri e oggetto di molestie.