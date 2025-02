Dilei.it - Lalla Khadija del Marocco compie 18 anni, com’è cambiata la sua vita

, la figlia del re delMohammed VI,18e comincia la sua nuovada Principessa adulta. Sta terminando gli studi al Royal College ma sta acquisendo sempre più importanza nell’agenda reale, insieme a suo fratello Moulay El-Hassan. Lo scorso autunno è diventata protagonista della scena estera per il suo portamento, la sua innata eleganza e i favolosi gioielli che ha indossato durante una cena di gala in onore della coppia Macron, in occasione del viaggio di Stato del Presidente francese a Rabat.Chi è la Principessadelè nata il 28 febbraio 2007 e ad oggi è una della Principesse più interessanti e in vista della sua generazione. Tuttavia non sono previste grandi celebrazioni per il raggiungimento della sua maggiore età rispetto a quanto avviene in altre royal family, dove questo traguardo è l’occasione giusta per tirare fuori splendide e antiche tiare e riunire gran parte delle dinastie europee.