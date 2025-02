Fanpage.it - L’Al Nassr si rifiuta di giocare di nuovo in Iran: l’amore per Cristiano Ronaldo è fuori controllo

Il prossimo incontro di Champions Asiatica vedrà l'Alandare a Teheran per sfidare l'Esteghlal, ma il club arabo ha presentato una lettera formale per poter disputare il match su campo neutro. Troppo alto il rischio di rivedere le folli scene per Cr7 del 2023, e che hanno già costretto Pioli a lasciare a casanell'ultima trasfertaiana dello scorso 17 febbraio col Persepolis.