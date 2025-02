Quotidiano.net - ’Lagom’ di Coccinelle . L’equilibrio perfetto tra lusso e funzionalità

– brand che continua a crescere sui mercati internazionali – ha presentato martedì scorso, in occasione dell’apertura della Milano Fashion Week, la nuova collezione AI25 ispirata al tema, nell’esclusiva location di Terrazza Martini. Lo spazio prescelto, con la sua vista mozzafiato sullo skyline milanese, ha creato l’atmosfera perfetta per un incontro tra eleganza, innovazione e tradizione. La nuova collezione autunno inverno, che ha racchiuso l’essenza del marchio storico parmense, ha visto come protagoniste le nuove borse e accessori che coniugano design e, senza rinunciare ad un tocco di modernità e che promettono di diventare già dei must have della prossima stagione. Materiali ricercati e colori raffinati si mescolano in un gioco di forme e dettagli pensati per una donna dinamica e al passo con le tendenze.