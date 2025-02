Ilrestodelcarlino.it - Lago delle More, riparte la stagione di pesca

ladialla trota, nella splendida cornice del ‘’ sotto Serramazzoni, impianto sportivo situato a pochi chilometri dal centro del paese. Il laghetto, chiuso a gennaio perché completamente ghiacciato, ha riaperto da alcuni giorni e offre la possibilità dire trote e altri pesci d’acqua dolce, come le carpe o i pesci gatto nel periodo estivo. A gestire l’attività è l’Associazione Sportiva Dilettantistica omonima, presieduta da Nicole Manfrendini che l’ha fondata, insieme a suo padre. Il 2025 segna la terzaconsecutiva per gli appassionati di, dopo l’apertura avvenuta a marzo 2023, alla fine di un travagliato iter burocratico che aveva ‘bloccato’ per diversi anni la concessione dell’attività. Il ‘’ – di proprietà del Comune – è l’unico invaso dedicato allasportiva in questa porzione dell’Appennino.