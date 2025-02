Sport.quotidiano.net - La Virtus cade 70-92 sotto i colpi della capolista Olympiacos

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 28 febbraio 2025 - Un pessimo primo tempo, una ripresa dove almeno si è visto grinta e determinazione, anche se non sufficiente per ribaltare una situazione già abbondantemente compromessa all’intervallo. La70-92Olympicos nella 27esima giornata di Eurolega, dopo un inizio molle, arrendevole, confusionario, e dove le V Nere sembra essere le stesse arrendevoli viste in Coppa Italia con Milano. Almeno nella ripresa si è vista unache ci ha provato. Nonostante la partita non sia mai stata in discussione i bianconeri almeno hanno dato la sensazione di provarci, con i valori in campo apparsi fin troppo chiari. Assenti gli influenzati Polonara e Shengelia, lasi presenta in campo con un inedito e asettico quintetto composto dal trio americano Morgan, Holliday, Tucker, a cui Dusko Ivanovic aggiunge un Akele galvanizzato dalla prova in azzurro e il rientrante Zizic.