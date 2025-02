Liberoquotidiano.it - "La versione della figlia non torna". E il vicino smentisce al polizia: Hackman, c'è un sospetto

Giallo nel giallo. Genee la moglie Betsy Arakawa "erano morti da tempo" quando ieri i loro cadaveri sono stati scoperti assieme a quello di uno dei loro cani. Lo ha detto lo sceriffo che segue le indagini Adan Mendoza in una conferenza stampa. "Non voglio azzardarmi a dire da quando", ha detto Mendoza aggiungendo che "non ci sono immediati segni di un atto criminale ma non lo abbiamo neppure ancora escluso. Questa è una indagine e teniamo tutto sul tavolo". E in questa storia drammatica ci sono diversi buchi. Il primo riguarda l'allarme che è stato dato quando sono stati ritrovati i cadaveri. "Non si muovono, mandate qualcuno": con la voce rotta dall'emozione uno dei custodivilla di Genea Santa Fe ha implorato l'invio di soccorsi dopo aver trovato i corpi senza vita dell'attore di Il Braccio violentolegge emoglie Betsy Arakawa.