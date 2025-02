Cultweb.it - La vera storia di Toxic Town: cosa successe nella città di Corby?

Nel cuore dell’Inghilterra, ladidivenne nota per uno scandalo ambientale che ha cambiato ladella giustizia civile. Tra gli anni ’80 e ’90, l’area fu oggetto di un’operazione di bonifica dell’ex acciaieria locale, durante la quale vaste quantità di rifiuti tossici furono gestite in modo negligente. Per anni, una polvere sottile e arancione si depositò ovunque, insinuandosi nelle case, nelle scuole e nei polmoni dei cittadini. Solo alla fine degli anni ’90 emerse la verità: un numero allarmante di bambini nati con gravi deformità agli arti aveva qualin comune, l’esposizione ai residui tossici della bonifica.La scoperta di questa tragedia ambientale si deve in gran parte a un articolo del Sunday Times del 1999, che rivelò l’esistenza di un cluster anomalo di malformazioni nei neonati di