La trappola a luci rosse | Annunci sessuali e ricatti Una coppia in manette

Avrebbero attirato i clienti con, poi li avrebbero ricattati in cambio di denaro. Arrestata unadi giovani civitanovesi, Nicolò Zampolini e Gloria Ripari, marito e moglie. Stando a quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, la donna, 27 anni, avrebbe avuto il compito di agganciare le vittime, promettendo prestazionia pagamento, mentre l’uomo, 29enne, le avrebbe poi ricattate, minacciando di screditarle in pubblico. I due, che vivono a Civitanova, sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Macerata, poiché ritenuti responsabili in concorso tra loro di almeno cinque estorsioni (oltre a una tentata) e un episodio di violenza privata aggravata, per aver minacciato e costretto le vittime a versare somme di denaro in loro favore.