La The Begin in casa del Sarroch con il sogno di evitare i playout

Penultima gara di regular season per la TheVolley Ancona che affronta la difficile trasferta sarda didove domani alle 17 si misurerà con la Sarlux. I dorici di coach Dore Della Lunga sono penultimi in classifica con 15 punti,sesta con 23. I punti da recuperare su Cagliari e Savigliano sono 6. Alla The, perservono 6 punti e una serie di coincidenze favorevoli. Con la testa proiettata già verso la post-season, ma concentrata anche sulla sfida diche dovrà servire a Ferrini e compagni per testare la propria condizione in vista dei, la Thesi prepara a scendere sul taraflex sardo. L’ultima sconfitta maturata contro la Monge Gerbaudo Savigliano ha quasi sancito l’esito della regular season per i dorici che ormai deve concretamente pensare all’ipotesi, sebbene ci siano queste ultime due gare da disputare,e poi incontro la Negrini Acqui Terme, terza forza del campionato.