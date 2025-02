Sport.quotidiano.net - "La Ternana ha anima, unione ed energia". Abate lancia lo sprint per prendersi la B

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto AusteriTERNIScontri diretti, testacoda, l’ultimo turno infrasettimanale e insidie per tutti in ogni gara. Sarà un mese di marzo appassionante, che con 6 giornate in programma appare destinato a scrivere pagine di peso specifico assoluto nella lotta al vertice. Da qui alla fine, fermi restando i valori tecnico-qualitativi e l’ampiezza degli organici, come accade ogni anno diverranno sempre più importanti gli aspetti caratteriali. La prestazione di Ascoli, con cui è stato archiviato il kappaò di Campobasso, conferma che anche da questo punto di vista le Fere non hanno nulla da invidiare alle dirette concorrenti. Va in tale direzione anche il pensiero di Ignazio: "Mancano 10 partite e sono un’infinità – ha affermato il tecnico rossoverde – ma arriva la fase più bella e "calda" del campionato e a marzo si deciderà chi potrà lottare fino alla fine.