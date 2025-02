Linkiesta.it - La surreale linea Schlein sull’Ucraina, né con Trump né con l’Europa

È contro Donald, ovviamente. Con aperture sul tema della difesa europea seppure sempre raffreddate dal monito a non toccare la spesa sociale. Però quello che Ellynon riesce proprio a dire è che se si vuole essere contro ilutinismo bisogna continuare a sostenere la Resistenza ucraina, che è una dizione più esatta di “guerra”. Lo hanno notato forse più fuori dal Partito democratico che dentro la riunione della direzione dove la segretaria ha detto così: «Noi non siamo cone il suo falso pacifismo e non siamo conper continuare la guerra».Marco Taradash ha parlato di «frase terribile», Carlo Calenda ha scritto che «chi vuole continuare la guerra è la Russia non. Basta ipocrisie». Forsenon si è espressa benissimo perché è evidente che non è checontinua la guerra, semmai continua a stare con i resistenti.