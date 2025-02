Ilrestodelcarlino.it - La street art lascia ’tracce’ a Pavullo

È considerata all’unanimità fra i migliori artisti diart italiani ed è sempre più apprezzata dalla critica e dal pubblico. Alessandra Carloni, classe 1984, romana, ha sceltonel Frignano per la sua prima esposizione in Emilia-Romagna. La Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale (via Giardini 3) inaugura sabato 1° marzo alle 16 la mostra ‘Tracce’ dell’artista Carloni, che presenta oltre quaranta opere, tra pittura, video e skateboard. L’esposizione, a cura di Simona Negrini, responsabile delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, si presenta come un viaggio oltre il tempo e lo spazio, nel quale il visitatore potrà perdersi tra colori e forme accattivanti, mondi irreali popolati da macchine volanti, curiosi personaggi dai colori vividi ed avvolgenti, animali fantastici e città metropolitane sospese nel vuoto traboccanti di un verde foresta.