Ilrestodelcarlino.it - La storica materna ’Lucciola’ sta per spegnersi. Un colpo duro per la comunità dell’Arzilla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lascuolacomunale "Lucciola" in località Maggiotti, che da anni serve le famiglie di Fenile e delle frazioni circostanti, sta per chiudere. La notizia è stata ufficializzata nei giorni scorsi in un acceso incontro tra l’amministrazione comunale e i genitori, tenutosi nella sala parrocchiale di Fenile. Unper la, che in questa struttura ha sempre visto un punto di riferimento per l’educazione dei più piccoli. Ma i numeri parlano chiaro: per l’anno scolastico 2025/2026 si è registrata una sola nuova iscrizione, mentre il totale dei bambini che avrebbero potuto frequentare il prossimo anno si sarebbe fermato a otto, troppo pochi per mantenere aperto il servizio. "Abbiamo avuto un incontro molto acceso – ha spiegato Loredana Maghernino, assessore ai Servizi Educativi – perché la chiusura di questa scuola rappresenta una ferita per l’intera