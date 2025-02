Metropolitanmagazine.it - La storia di Shiori vola agli Oscar, ma per ora il film non può andare in onda nel suo paese

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nei giorni scorsi, la giornalistaIto ha dichiarato in una conferenza stampa tenutasi a Tokyo che modificherà leggermente parte del suo documentario Black Box Diaries, candidatodi quest’anno, in modo da poterlo finalmente distribuire nel suo. Ilracconta la lotta della giovane giornalista per ottenere giustizia per la violenza sessuale di cui è stata vittima nel 2015, quando, dopo essere stata fatta ubriacare, venne portata con la forza in un albergo e costretta a un rapporto sessuale non consenziente con Noriyuki Yamaguchi, all’epoca giornalista della Tbs. Il documentario, come l’omonimo libro investigativo da lei scritto, racconta come la procura distrettuale di Tokyo abbia deciso di non perseguire il giornalista, ma anche come la donna abbia vinto la causa di risarcimento danni contro quest’ultimo: la Corte Suprema ha infatti stabilito che si era verificato tra i due un rapporto sessuale «non consenziente».