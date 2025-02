Fanpage.it - La storia di Saman Abbas: la scomparsa, il ritrovamento del cadavere e il processo alla famiglia

Leggi su Fanpage.it

, 18 anni, fu uccisa a Novellara di Reggio Emilia nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e ritrovataa poca distanza dal luogo dove viveva con la suail 18 novembre 2022. La sentenza di primo grado ha condannato all’ergastolo il padre, Shabbar, e la madre Nazia Shaheen, che si professano innocenti, mentre lo zio Danish Hasnain è stato condannato a 14 anni. Per l’accusa, l’avrebbero uccisa per la relazione con il fidanzato Saqib dopo il rifiuto a un matrimonio combinato in Pakistan.