La squalifica è una stangata | salta anche il big match

È arrivata la decisione ufficiale con la maxie unalunghissima: non ci sarà nenel bigUnache può rovinare la stagione. Clima infuocato quando mancano poche giornate al bigdel campionato. C’è aria tesa in Ligue 1 dove il Marsiglia ha protestato in maniera furiosa per gli arbitraggi ed ora ha ricevuto una sanzione pesantissima.È il presidente Pablo Longoria ad essere finito nel mirino della giustizia sportiva transalpina: in particolare la Commissione disciplinare della Professional Football League (LFP) ha voluto usare il pugno duro contro di lui. Sono arrivate così ben 15 giornate diper il numero uno del Marsiglia, accusato di aver utilizzato frasi inopportune nei confronti della classe arbitrale.Tutto fa riferimento all’infuocato post gara di Auxerre-Marsiglia con Longoria che si è lasciato andare ad uno sfogo troppo pesante nei confronti dell’arbitro Jeremy Stinat, parlando in maniera esplicita di “corruzione“: “Era tutto previsto, tutto organizzato – le sue dichiarazioni –, partendo dal cartellino di Balerdi contro l’Angers“.