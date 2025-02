Liberoquotidiano.it - La sinistra preferisce i palestinesi in miseria

I riflessi condizionati e le reazioni pavloviane dellapolitica e mediatica sono abbastanza facili da decifrare: in mancanza di unità tra loro (cioè quasi sempre) e in assenza di una proposta costruttiva da avanzare (di nuovo: quasi sempre), l'uscita di sicurezza cercata dai compagni è spesso prevedibilissima: è cioè sparare a palle incatenate contro il nemico, tentando di mostrificarlo e fascistizzarlo. Lo schema è ripetitivo, anzi ormai automatico: e la presenza sulla scena globale di Donald Trump consente infinite repliche di un format collaudatissimo. La scenetta si è ripetuta nelle ultime quarantott'ore a proposito del videoclip trumpiano, generato dall'intelligenza artificiale, su una futura Gaza “trumpizzata”, un po' Las Vegas e un po' Mar-a-Lago. Non un capolavoro estetico, ammettiamolo: ma - per chi sa e vuole cogliere la sostanza delle cose - una utile provocazione su cosa vorrebbe dire sottrarre un territorio al terrorismo e al sangue.