Lopinionista.it - “La sindrome dell’eternità” di Vincenzo Lusa, un amore ossessivo al confine tra realtà e fantasia

Leggi su Lopinionista.it

sorprende il pubblico con il suo ultimo romanzo “La” che, unendo i generi del thriller, del romance e del fantasy, si distingue per la sua profonda introspezione psicologica e la sua capacità di analizzare le complesse dinamiche delle relazioni umane.La trama, ricca di colpi di scena, si sviluppa attraverso un intrico di passioni umane, progresso tecnologico ed esoterismo con al centro il sentimento dell’, inteso come forza distruttiva e salvifica allo stesso tempo.La storia si concentra sulle vicende del personaggio principale, Alessandro Gigli, un uomo tormentato dal desiderio di ritrovare il suoperduto. Al centro della trama c’è un testo ritrovato nelle terre sumeriche, tramandato per migliaia di anni, che contiene delle formule rituali mediante le quali una casta di sacerdotesse è in grado di far trasmigrare il proprio spirito da un corpo all’altro.