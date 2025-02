Lanazione.it - La seconda vita di mobili e abiti usati

Leggi su Lanazione.it

L’usato come opportunità di riuso e riciclo. I due servizi “Nonlobuttovia” con sede al palazzo delle Esposizioni, lato alberato di piazza Guido Guerra, e “Nonlobuttovia Avane”, a La Vela Margherita Hack sono pronti per un nuovo mese di aperture. Che cosa si può trovare?, oggettistica da casa, giochi, suppellettili, vestiario di stagione e molto altro. Le date sono: ad Avane il servizio aprirà come di consueto ladomenica del mese e quindi il 9 marzo 2025, in orario 9.30-12.30 e 16-18.30. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094. Mentre Nonlobuttoviaci sarà domenica 2, giovedì 13, domenica 16 e giovedì 27 marzo, dalle 10 alle 12.30. La gestione è a cura dell’associazione Lilliput. Chi vuole prendere deideve munirsi di una tessera della validità di un anno solare.