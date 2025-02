Davidemaggio.it - La scandalosa Arte della Gioia si impara da stasera su Sky

Sta per scattare l’ora dello scandalo: questa sera alle 21.15 debutta su Sky Atlantic la serie Sky Original L’, ispirata al romanzo postumo di Goliarda Sapienza che nel 1998 destò un certo scalpore (i tempi, ça va sans dire, erano diversi).Dietro la macchina da presa di questo period drama improntato sulla scopertasessualità e del proprio io c’è Valeria Golino, al suo dubutto in quanto a regia televisiva e co-sceneggiatrice. La protagonista principale è Tecla Insolia, alle prese con Modesta, un personaggio molto diverso e più spregiudicato rispetto a quelli che finora l’hanno vista impegnata sempre in Rai.Nel cast accanto a lei Jasmine Trinca nei pannicarismatica ma ambigua Madre Leonora, Valeria Bruni Tedeschi in quelli dell’autoritaria Principessa Gaia e ancora Guido Caprino (l’amante di Modesta, Carmine), Alma Noce (l’amica “speciale”ragazza), Giuseppe Spata (Rocco), Giovanni Bagnasco (Ippolito), Eleonora De Luca (Argentovivo), Viviana Mocciaro (Modesta bambina), Vincenzo De Michele (Pietro), Giovanni Calcagno (Mimmo), Lollo Franco (Antonio), Antonio De Matteo (il padre di Modesta), Alice Canzonieri (la madre di Modesta), Erika Bonura (Tina), Mariella Lo Sardo (Suor Costanza), Alessia Debandi (Ilaria) e Paola Pace (Suor Teresa).