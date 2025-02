Ilrestodelcarlino.it - La Samb ritrova Eusepi. Ma ad Ancona niente tifosi

Umbertopuò tornare a disposizione di Ottavio Palladini per la gara interna contro l’Isernia. La lastra di controllo, cui il capitano rossoblù è stato sottoposto questa mattina, ha fatto emergere un netto miglioramento al polso sinistro operato a inizio mese, dopo la frattura rimediata nei minuti finali della gara interna con il Fossombrone. Il capitano della, dunque, fuori da tre partite (Roma City, Castelfidardo e Avezzano), potrebbe anche andare in panchina indossando una fasciatura rigida e non un tutore.ha finora sempre svolto la parte atletica evitando i contatti fisici ed i contrasti di gioco. Una decisione che verrà presa insieme allo staff medico ed ai tecnici nei prossimi giorni. Intanto ieri pomeriggio il bomber rossoblù ha preso parte al test in famiglia disputatosi al Ciarrocchi, realizzando anche un gol.