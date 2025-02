Secoloditalia.it - La “resistenza” di Riccardo Cocciante: “Se non andavi alle Feste dell’Unità venivi escluso, io mi rifiutai…”

Margherita, le origini, la gavetta, la sua ossessione per la musica non politicizzata, la sua “” contro la sinistra dominante che negli anni Ottanta chiedeva agli artisti di sfilare, pena l’esclusione dal giro che contava. In una lunga intervista al “Corriere della Sera”,si confessa e svela anche dettagli “politici” non banali.La nascita del capolavoro “Margherita”“Marco Luberti, che ha scritto con me la canzone, mi disse di essersi sognato il testo: non so se dietro a quel sogno ci fosse o meno una donna vera. Ricordo però che all’inizio non mi piacque il nome. All’epoca c’era una pubblicità di una lavatrice o qualcosa di simile con quel nome”, racconta. “In tanti mi hanno detto di aver chiamato la loro figlia così per la canzone. Il 90 per cento dei miei pezzi sonogorici.