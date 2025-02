Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei magistrati investe il tribunale di Rimini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche ildiè stato investito dallacontro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, in occasione dell’astensione "A difesa della Costituzione" proclamata in tutta Italia dalla Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale(Anm). "La separazione delle carriere – ha detto Stefano Celli, sostituto procuratore die vicesegretario generale dell’Anm, parlando con i giornalisti davanti aldi Bologna in occasione delladei– in realtà c’è già, con uno 0,3% all’anno che passa da una carriera all’altra e quasi sempre lo fa semplicemente per ragioni logistiche, perché i giovaniquando scelgono la prima sede sono costretti ad andare in un posto lontano o magari a scegliere una funzione che non è la loro propria per rimanere un pò più vicino a casa.