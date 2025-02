Iodonna.it - La protagonista della serie di Canale 5 continua a indagare sull'omicidio Zan, ma qualcuno vuole fermarla

Leggi su Iodonna.it

Niente è come sembra all’isola d’Elba e in molti nascondono segreti che potrebbero collegarli allo stupro subito da Anna e Tamara vent’anni prima. Le onde del passato, in onda stasera alle 21.35 su5 con la terza puntata, ruota attorno ai misteri che si accavallano sempre più e alle verità nascoste che stanno per tornare a galla. In mezzo, i rapporti che queste nuove verità rischiano di compromettere. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2025: i nuovi film etv X Leggi anche › Al via su5 “Le onde del passato”, nuovadrama con Anna Valle ambientata all’Elba Le onde del passato, terza puntata stasera su5: tramaLa puntata precedente si è chiusa con un colpo di scena che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso.