La propaganda No Vax sui vaccini obbligatori e l’autismo

Leggi su Open.online

Continuano a vedersi in circolazione su Facebook degli screen dove si dà per scontata l’idea No vax per eccellenza, chee autismo siano collegati (per esempio qui e qui). Come abbiamo visto diverse altre volte non esiste un collegamento causale tra le prime vaccinazioni e diventare autistici. Vediamo (di nuovo) perché.Per chi ha fretta:Non è mai stato dimostrato un collegamento causale trae autismo.È dimostrato invece un collegamento causale trae 154 milioni di vite salvate.Esiste anche un collegamento tra fake news No vax è il ritorno di pericolose epidemie.AnalisiLe condivisioni in oggetto riportano i seguenti messaggi:38 dosi ogni bambino. Poi si stupiscono se diventano sempre più autistici.DAL 1 GENNAIO 2025INFANRIX HEXA (GlaxoSmithKline)Vaccino “6 in 1”Difterite + Tetano + Poliomielite + Pertosse + Haemophilus Influenzae b + Epatite B 3 dosi a 2, 4 e 11 mesi(Prezzo = 33,07 euro a dose)PREVENAR 13 (Pfizer)Vaccino monovalentePneumococco3 dosi a 2, 4 e 11 mesi (Prezzo = 49,84 euro a dose)BEXSERO (GlaxoSmithKline)Vaccino monovalenteMeningococco B (nuovo!)3 dosi a 3, 5 e 12 mesi (Prezzo = 84,72 euro a dose)NIMENRIX (Pfizer)Vaccino “4 in 1”.