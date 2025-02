La prima vittoria del titolo della Premier League nella storia e quando il Liverpool può vincere il campionato

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 20:15:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Dopo che le due squadre immediatamente dietro di loro hanno disegnato a The City Ground il 26 febbraio, ilè in rotta per una delle prime vittorie delcome parte di unastagione estremamente impressionante nel calcio inglese per il manager Arne Slot.La top marcatore di tutti i tempiAlan Shearer ha chiamato ildiil 22 febbraio, mentre l’attenzione tra molti fan è diventata esattamentesarà confermata la formalità apparente del loro primo trionfo dal 2019/20.I Reds saranno campioni con quattro partite da risparmiare se mantengono il vantaggio di 13 punti che hanno stabilito battendo il Newcastle 2-0 la stessa sera, estendendo la corsa imbattuta ina 24 partite.