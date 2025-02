Lanazione.it - La prevenzione come arma contro il cancro

PISTOIACon l’entusiasmo per la vita che contraddistingue la gioventù, Elisa si apprestava a realizzare i sogni che fin da piccola aveva cullato: girare il mondo in sella alla sua moto, poi ad avere un lavoro stabile e a diventare mamma. Chiunque l’abbia conosciuta è pronto a scommettere che li avrebbe realizzati non fosse stato che si è trovata a fare i conti con il, che ha spezzato i suoi progetti per il futuro, pur non cancellando l’esempio di vita che ha lasciato in eredità. Se volessimo dare a Elisa una parola d’ordine sarebbe “diagnosi precoce”, vale a dire lo strumento che è vera e propriaper rendere ilvincibile e che avrebbe voluto far conoscere: a lei non è stato possibile farlo, ma i suoi genitori insieme alla associazione Voglia di Vivere si sono mossi affinché il suo messaggio restasse vivo e forte.