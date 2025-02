Anteprima24.it - La poesia di Nada Skaff protagonista domani al foyer del teatro de La Salle

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di Benevento Libraria, rassegna culturale curata dal Comune di Benevento, è in programma, sabato 1 marzo alle ore 18,30 presso ildelde La, l’incontro con la poetessa di origini libanesi. L’evento con l’autrice sarà incentrato su due raccolte poetiche: ‘Il punto di rugiada’ e ‘Nero di lava’. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini e di Pina Ciaburri, presidente di Inner Wheel Club e l’introduzione della professoressa Maria Cristina Donnarumma, sarà la cultrice die componente del Cenacolo Mandel Nadia Morelli a dialogare con l’autrice.L’evento si svolge in collaborazione con Inner Wheel Club. L'articolo Ladialdelde Laproviene da Anteprima24.