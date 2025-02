Ilfattoquotidiano.it - La pm Chiara Greco bacchetta gli avvocati: “Riforma fatta per assoggettare la magistratura al potere politico. Ce lo dicono tutti i giorni”

“Si è arrivati a parlare quasi di ‘finale’ quasi a volere in qualche modo minacciare la. Quindi noi non possiamo più rimanere in silenzio, non possiamo rimanere nelle nostre stanze. Dobbiamo necessariamente far comprendere ai cittadini che questa è unache non tutela i cittadini ma chi dalla legge non vuole essere controllato”.Se queste sono state le parole della sostituta procuratrice di Reggio Calabriadurante la manifestazione di protesta organizzata davanti alla Corte d’Appello in occasione dello sciopero, quelle dette nel corso dell’assemblea che si è svolta subito dopo sono state ancora più dure. Rispondendo ai ragionamenti degli, infatti, la pmnon le ha mandate a dire ai rappresentati della Camera penale presenti nel salone di Confindustria che ha ospitato la tavola rotonda.