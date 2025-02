Ilrestodelcarlino.it - La nazionale azzurra si ritrova in via Ribolle

Da oggi a domenica il pattinodromo coperto di Forlì in viaospita laitaliana di pattinaggio artistico a rotelle specialità Solo Dance e Coppie Danza per il primo raduno dell’annata 2024-25, che culminerà per juniores e seniores con i Campionati del mondo in settembre in Cina e per cadetti e jeunesse con gli Europei. Agli ordini del ct Fabio Hollan 18 coppie e 31 singolisti (17 ragazze e 14 ragazzi). Presenti i campioni del mondo 2024 (in singolo e in coppia) Gherardo Altieri De Grassi e Roberta Sasso, i vice campioni iridati Raul Allegranti-Caterina Artoni e i campioni mondiali ed europei juniores Yuri Allegranti-Elisa Cavina. Organizzano Forlì Roller e asd Pattinodromo Forlì. Nella Forlì Roller, da allenatrice dopo esserne stata atleta, c’è Anna Remondini, pluricampionessa iridata di Solo Dance e Coppie Danza.