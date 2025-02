Quotidiano.net - La musica delle due ruote. Marchi fa ballare tutti: "Questione di Motivation»

Al Mugello non si dorme. È la regola non scritta che si tramanda da Gp a Gp. Ma "davvero è proprio così. Al festival che organizzano nel circuito, nei giorni della gara, arrivano, anche con le motoseghe per fare festa e il loro rumore a volte copre pure le casse". Cristianè il dj che anima quei giorni di festa. Lo farà anche quest’anno, appuntamento il 21 giugno in un "ambiente unico, una roba selvaggia nel senso buono del termine". Mantovano, artista e produttore tra i più apprezzati a livello internazionale (suoi, tra gli altri successi, i remix di “The Kolors - ITALODISCO” e “Fred De Palma - Passione” oltre che la cover di Lucio Battisti “Con il Nastro Rosa“), “smanetta“ alla consolle da quando aveva 14 anni. È da lì che laha iniziato a prendere il sopravvento sull’altra sua passione, quella per i motori.